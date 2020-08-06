Чому Дніпровські острови біля Черкас перетворюються на сміттєзвалища [ Редактировать ]
Біля Черкас на сміттєзвалища перетворюються цілі Дніпровські острови. Усе через відпочивальників. Люди лишають за собою пакети та пляшки, а ще захаращують узбережжя саморобними будинками, зведеними із різного мотлоху. Станіслав Кухарчук усе бачив.
Гори битого скла, пластикові пляшки, консервні бляшанки, пакети - весь цей мотлох на островах під Черкасами залишають відпочивальники. Окремі мальовничі місця в затоках та канавах вже перетворилися на смітник. На цьому місці горе-рибалки окрім мотлоху залишили ще й тліюче багаття. Виправляти ситуацію доводиться екологам.
Такі захаращені непотребом місця трапляються переважно на нібито вже окультурених островах, кажуть екологи. На перший погляд на цьому березі все чисто і охайно - відпочивальники встановили будиночок, стіл та лавки. Проте в кущах справжнісінька вигрібна яма.
Буквально за тридцять метрів ще одне забудоване місце. Його власник єгер місцевого господарства Олександр Рац. Сміття на підконтрольній йому території немає. Чоловік розповідає: обжився тут ще на початку двотисячних, за місцем щодня доглядає. Це у нього на кшталт заміської дачі і нічого поганого в забудові не бачить.
Олександр Рац, єгер:
Якщо незаконно, що ви мені предлагаєтє, його спалить? В чем незаконно? В чем? Нільзя палатку поставить на острові, відпочивати нільзя на острові?
Подібних будинків десятки, майже на кожному острові. Місцями вони навіть утворюють цілі житлові квартали. Деякі відкриті для інших відпочивальників, а до окремих не потрапити.
Пан Сергій на воді ще з дитинства. Каже: через таку забудову островів навіть перестав на них відпочивати. Мовляв, вільного місця вже майже не знайти. Та й зупинятися на таких берегах гидко.
Сергій, рибалка:
Я счітаю, що не должно от так загиджуватись - там бутилок, скільки всякої гадості, там же не вийдеш. Якби вони після себе убірали - забірали.
Острови - місця загального користування, будь-яке будівництво там незаконне.
Віталій Бойко, начальник відділу державного екологічного контролю за земельними ресурсами екологічної інспекції центрального округу:
На островах взагалі заборонене будь-яке будівництво окрім гідротехнічних, лінійних і гідрометричних об'єктів - такі будівлі тут не повинні знаходитись …що з ними робити? Потрібно зносити.
Щоправда, хто і як має зносити такі саморобні бунгало на островах в законодавстві не прописано. Та й що робити із тамтешнім сміттям - екологи не знають. А рано чи пізно вода розмиє береги і весь цей мотлох мігруватиме Дніпром.
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