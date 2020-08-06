У Миколаєві мешканець багатоповерхівки потерпає від обвалу даху [ Редактировать ]
Півроку жили без даху, а тепер обвалилася стеля. У Миколаєві мешканець багатоквартирного будинку не може перебувати у власному помешканні. Квартира розташована на останньому поверсі. І є ризик, що почне валитися дах. Докладніше розповість Марина Михайловська.
На підлозі шматки бетону, пінопласту та арматура. Над головою - гнилі дерев'яні балки, поліетилен та залишки стелі. Таку картину побачив Олександр, коли повернувся з роботи додому.
Олександр Мельник, власник постраждалої квартири:
Пришел около 16 домой, открыл двери и обнаружил этот завал. В районе 8 утра обвалилось все одним куском. Сейчас все дальше трещит и идет.
Під час обвалу вдома нікого не було. Тож і постраждалих, на щастя, немає. А от квартира - в жалюгідному стані.
Олександр Мельник, власник квартири:
Повредилась мебель. Телевизор, к счастью, из-за перегородки остался живой. Что я мог, перенес сюда.
Мешканці переконані: обвал стався через ремонт даху. Його робили торік. Покрівлю зняли минулого літа, а от закінчили всі роботи лише взимку. За такий довгий час, ймовірно, покриття на верхньому поверсі зіпсувалося.
Юрій Глушко, мешканець будинку:
Материалов не было, а крышу уже они открыли, пошли сильные ливни, нас 4 или 5 раз заливало. Тут кругом каструли стояли. Над маминой кроватью сильно капало.
У Департаменті ЖКГ кажуть, що про цю ситуацію знають. Мовляв, будинок звели 70 років тому. Він і старий, і занедбаний. А покрівлю справді полагодили. Претензій до якості ремонту бути не може.
Олександр Рєпін, заступник директора департаменту ЖКГ Миколаївської міськради:
Крыша новая, балки целые, город сделал достаточно для этого дома на 700 тысяч. Там, где поледние 70 лет ничего не делалось.
У компанії, що обслуговує будинок, переконують: житло приватизоване, тож ремонтувати його мають самі мешканці. Тим більше, що за цією адресою вже багато років - великий борг за квартплату.
Наталія Тімофєєва, директорка керуючої компанії:
За домом нужно ухаживать, нужно вкладывать деньги. На сегодня статья "текущий ремонт" по данному адресу 40 копеек. С учетом задолжености 17000 накопительного фонда в этом доме нет.
А от господар квартири, де обвалилася стеля, каже, що ремонт йому не по кишені. Переїхати чоловіку теж нікуди. Тож наразі він живе у вцілілій кімнаті. І боїться, щоб стеля не впала й тут. Непокояться і сусіди, адже і в їхніх квартирах теж з'явилися тріщини.
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