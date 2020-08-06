Новый вид грибов назвали в честь карантина [ Редактировать ]
Ученые нашли девять новых грибов-паразитов, которые живут за счет членистоногих. Один из них они назвали Laboulbenia quarantenae - в честь карантина, потому что большую часть работы биологам приходилось выполнять во время ограничений, введенных из-за коронавируса.
Открытие ученых детально описано в журнале MicoKeys.
Группа ученых из Нидерландов и Бельгии ловила насекомых и паукообразных световыми ловушками, а затем изучала их вместе с энтомологами Дэнни Хейлуотерсом и Андре де Кеселем. Они получили данные о 140 видах грибов, из которых девять были обнаружены впервые.
Один из них решили назвать в честь карантина, который начался почти по всему миру из-за пандемии Covid-19.
Laboulbenia quarantenae - очень редкий гриб по сравнению с другими представителями класса Laboulbeniomycetes. Он может расти только в телах жужелиц вида Bembidion biguttatum и до сих пор встречается исключительно в Ботаническом саду Мейзе в Бельгии.
Ранее мы писали о том, что новый вид змей назвали в честь волшебника из "Гарри Поттера".
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