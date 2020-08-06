Вибух у Північній Кореї: постраждали десятки людей [ Редактировать ]
Кілька вибухів пролунало у Північній Кореї. Постраждали десятки людей. Про це повідомили тамтешні ЗМІ. їхньою інформацією, рвонули газові балони в одному з житлових районів прикордонного з Китаєм міста Хайсан.
Стовп вогню піднявся так високо, що очевидці зафільмували його аж із території Китаю. Утім, ані офіційний Пхеньян, ані Пекін - поки що інцидент не прокоментували.
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