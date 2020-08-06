Кількість інфікованих Covid-19 у світі наближається до 20 мільйонів. Із них 270 тисяч додалися лише за останню добу.

В п'ятірці лідерів за кількістю нових випадків - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. За останні тижні значно зросли показники у Франції, Іспанії та Греції. У Німеччині вперше за три місяці - понад тисячу випадків за добу. Востаннє такі цифри фіксували на початку травня, і тоді здавалося, що країна приборкала інфекцію. Цього тижня медична асоціація Німеччини заявила про початок другої хвилі епідемії.

Б'є рекорди й Польща. Лише від учора там виявили понад 700 інфікованих - і це найбільше за весь час епідемії.