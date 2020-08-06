У Києві в страшній аварії загинули люди [ Редактировать ]
Чергова смертельна автопригода в Києві. Цього разу на Столичному шосе. Загинули троє молодих людей - дві жінки та чоловік. Ще троє зараз у лікарні. Зіткнулися два "БМВ". Один водій не пропустив іншого на повороті. Машина, яку вдарили у бік, кілька разів перекинулася та влетіла у зупинку.
Внаслідок ДТП утворився багатокілометровий затор. На місці події зараз працюють правоохоронці.
по теме
В Киеве внедорожник "влетел" в грузовик, есть жертвы (видео)
Движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено
В Черкасской области столкнулись три автомобиля: есть жертвы
В результате жуткого ДТП пострадали сразу 5 человек
"Оторвало ногу": в Киеве Mersedes влетел в маршрутку (видео)
В жутком ДТП в Киеве пострадали сразу 3 человека, одному из которых оторвало ногу, а во второго
В жуткой аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека (фото, видео)
Спасателям с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта пришлось вырезать двух раненых из груды металла
Под Киевом мужчина устроил стрельбу на остановке: пострадала 20-летняя девушка
Под Киевом, в Обухове, на дороге произошло ЧП из-за того, что водители поссорились на дороге