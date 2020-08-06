Чергова смертельна автопригода в Києві. Цього разу на Столичному шосе. Загинули троє молодих людей - дві жінки та чоловік. Ще троє зараз у лікарні. Зіткнулися два "БМВ". Один водій не пропустив іншого на повороті. Машина, яку вдарили у бік, кілька разів перекинулася та влетіла у зупинку.

Внаслідок ДТП утворився багатокілометровий затор. На місці події зараз працюють правоохоронці.