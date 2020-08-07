У Сингапурі запустять дрони, які стежитимуть за дотриманням соціальної дистанції. Безпілотники цілодобово патрулюватимуть вулиці міста, у разі виявлення порушників,- зависатимуть над ними та проситимуть розійтися. Крім того, апарати обладнані камерами, тож знімки несвідомих громадян отримуватиме поліція.

Ран Краусс, представник компанії розробника: