ЄС надасть Лівану 33 млн євро на подолання наслідків вибуху у Бейруті [ Редактировать ]
33 мільйони євро виділить Лівану Євросоюз, на подолання наслідків нищівного вибуху у Бейруті, - про це повідомила в "Твіттері" голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Кошти спрямують на медичну допомогу та обладнання, а також на відновлення критично важливої інфраструктури. Крім того, ЄС готовий направити до Бейрута фахівців для допомоги та військовий корабель.
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