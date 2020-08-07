33 мільйони євро виділить Лівану Євросоюз, на подолання наслідків нищівного вибуху у Бейруті, - про це повідомила в "Твіттері" голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Кошти спрямують на медичну допомогу та обладнання, а також на відновлення критично важливої інфраструктури. Крім того, ЄС готовий направити до Бейрута фахівців для допомоги та військовий корабель.