Белый рис ежегодно "убивает" около 50 тыс. человек - ученые [ Редактировать ]
Белый рис представляет угрозу для здоровья людей, особенно тех, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. Этот продукт может привести к преждевременной смерти.
Об этом заявили британские ученые, передает golos.ua.
К соответствующему выводу они пришли после анализа огромного массива данных. Исследователи утверждают, что ежегодно от этого продукта погибает все большее количество людей.
Всему виной - ядовитый мышьяк, который содержится в популярной сельскохозяйственной культуре.
Авторы научной работы утверждают, что рис лучше остальных растений поглощает яды из почвы, поэтому способен провоцировать около 50 тыс. преждевременных смертей ежегодно.
Ученые детально проанализировали все сведения и корреляцию между употреблением продукта и развитием болезней сердца, проявляющихся вследствие отравления ядом.
Оказалось, что даже с учетом всех скидок на различные факторы, в том числе - вредные привычки, избыточную массу тела, слабый уровень дохода, недостаток образования и другие, прослеживается связь между повышенной угрозой ранней смерти и рисом.
Британские специалисты рекомендуют людям с заболеваниями сердца отказаться от употребления этой культуры. При этом здоровым жителям планеты они советуют перейти на шлифованный рис или басмати. В этих сортах концентрация мышьяка намного ниже.
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