Выстрелы на Донбассе: Хомчак сделал заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 7 августа, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал не преувеличивать значение одиночных нарушений режима прекращения огня на Донбассе. По его словам, такие выстрелы можно было бы не учитывать. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область, передает пресс-служба президента.
По его словам, следует отличать одиночные выстрелы со стороны боевиков от обстрелов. Он уточнил, что с начала перемирия не зафиксировано ни одного обстрела. А одиночные выстрелы были и раньше при более серьезных обстрелах.
Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский оценил перемирие на Донбассе в ходе визита в Донецкую область.
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