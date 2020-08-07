Статки власника Facebook Марка Цукерберга рекордно зросли [ Редактировать ]
Статки власника Facebook Марка Цукерберга вперше перевищили 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.
Від початку року, капітал Цукерберга виріс на 22 мільярди доларів США. Відтак американський підприємець приєднався до клубу найзаможніших людей планети - засновника Amazon Джеффа Безоса і засновника Microsoft Білла Гейтса.
Фактично, підзаробити Цукерберг зумів на тлі епопеї навколо TikTok у США. Він запустив новий сервіс Reels, - конкурента китайському застосунку.
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