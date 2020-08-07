Коронавирус "возродил" старинную итальянскую традицию [ Редактировать ]
В Италии из-за эпидемии COVID-19 возродилась традиция подачи вина через специальные окна.
Об этом пишет Insider.
По информации, во Флоренции креативные владельцы ресторанов и баров теперь черпают вдохновение в средневековых архитектурных решениях, чтобы сохранить свой бизнес и дух города живыми. Несколько винных окошек открылись по всему городу - некоторые из них впервые на памяти ныне живущих.
Отмечается, что винные окошки впервые появились в 19 веке для продажи остатков вина рабочему классу города. Дизайн точек выдачи с тех пор не изменялся.
Читайте также, в Великобритании из-за пандемии коронавируса отменили проведение традиционного праздника. Она заключается в подсчете лебедей.
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