В Италии из-за эпидемии COVID-19 возродилась традиция подачи вина через специальные окна.

Об этом пишет Insider.

По информации, во Флоренции креативные владельцы ресторанов и баров теперь черпают вдохновение в средневековых архитектурных решениях, чтобы сохранить свой бизнес и дух города живыми. Несколько винных окошек открылись по всему городу - некоторые из них впервые на памяти ныне живущих.

Отмечается, что винные окошки впервые появились в 19 веке для продажи остатков вина рабочему классу города. Дизайн точек выдачи с тех пор не изменялся.

Читайте также, в Великобритании из-за пандемии коронавируса отменили проведение традиционного праздника. Она заключается в подсчете лебедей.