За сутки на территории Украины зафиксировали 1489 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, с начала пандемии в Украине уже подтвердили 79 750 случаев коронавируса. При этом 43 055 человек побороли болезнь. За минувшие сутки от болезни погибли 27 человек, при этом 600 пациентов смогли победить болезнь.

Отмечается, что больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Ранее мы писали, что правительство Украины соберется на внеочередное заседание в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в стране.