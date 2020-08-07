В Украине проходит тестирование 4 препаратов от коронавируса.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, исследованиями занимаются компании "Фармак" ("Амизон Макс"), "Борщаговский химико-фармацевтический завод" ("Корвитин"), "Биофарма Плазма" ("Биовен") и "Интерхим" ("Амиксин IC").

Отмечается, что все препараты зарегистрированы в Украине, поэтому будут допущены к применению, но сейчас в их инструкциях к применению нет информации по лечению COVID-19.

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