На одной из свалок в Киевской области обнаружили контейнеры с отходами из столичных больниц.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По информации, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Отмечается, что по факту нарушения правил и норм по недопущению распространения инфекционных заболеваний начато уголовное производство.

Ранее мы писали, что в Киеве открылись пункты приема медицинских отходов. Там принимают на утилизацию маски и перчатки.