Под Киевом на свалку свозили "инфицированный" мусор [ Редактировать ]
На одной из свалок в Киевской области обнаружили контейнеры с отходами из столичных больниц.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По информации, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.
Отмечается, что по факту нарушения правил и норм по недопущению распространения инфекционных заболеваний начато уголовное производство.
Ранее мы писали, что в Киеве открылись пункты приема медицинских отходов. Там принимают на утилизацию маски и перчатки.
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