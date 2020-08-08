Сотрудники Госпогранслужбы в Черниговской области выявили контрабандные сигареты на 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По информации, из Беларуси пытались завезти в Украину через пункт пропуска "Новые-Ярыловичи" под видом минеральных удобрений.

По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн гривен.

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