Пограничники Харьковского отряда возле границы обнаружили четыре пакета с автомобильной тканью и сумку с автозапчастями. Контрабандист пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти в Россию.

Среди найденных вещей правоохранители обнаружили документы контрабандиста - информационное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, передает пресс-служба ГПСУ.

Выяснили, что злоумышленник - житель Казачьей Лопани на Харьковщине.

"Относительно забывчивого правонарушителя составлены материалы административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и направлено дело в суд. На днях по этому поводу состоялся суд, который признал гражданина Украины виновным и вынес административное взыскание в виде предупреждения. Контрабандный груз передан представителям фискальной службы", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Молдове нашли подпольный вертолетный завод.