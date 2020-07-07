Попался на горячем: горе-контрабандист оставил контакты для связи [ Редактировать ]
Пограничники Харьковского отряда возле границы обнаружили четыре пакета с автомобильной тканью и сумку с автозапчастями. Контрабандист пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти в Россию.
Среди найденных вещей правоохранители обнаружили документы контрабандиста - информационное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, передает пресс-служба ГПСУ.
Выяснили, что злоумышленник - житель Казачьей Лопани на Харьковщине.
"Относительно забывчивого правонарушителя составлены материалы административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и направлено дело в суд. На днях по этому поводу состоялся суд, который признал гражданина Украины виновным и вынес административное взыскание в виде предупреждения. Контрабандный груз передан представителям фискальной службы", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Молдове нашли подпольный вертолетный завод.
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