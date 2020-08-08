IPgone получил "автомобильное" обновление [ Редактировать ]
Корпорация Apple выпустила обновление для своих смартфонов IPhone с возможностью использовать его в качестве ключа от автомобиля.
Об этом пресс-служба Apple.
По информации, система работает через приложение Wallet. Дополнительно потребуется фирменный мобильный клиент производителя автомобиля. Особенностью функции стало и то, что владелец машины может передавать доступ другим членам семьи.
Отмечается, что обновление включает исправление некоторых ошибок и совершенствование отдельных функций.
Ранее мы писали, что Apple перенесла продажи своего нового устройства IPhone. Они запланированы позже обычного.
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