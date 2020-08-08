Корпорация Apple выпустила обновление для своих смартфонов IPhone с возможностью использовать его в качестве ключа от автомобиля.

Об этом пресс-служба Apple.

По информации, с истема работает через приложение Wallet. Дополнительно потребуется фирменный мобильный клиент производителя автомобиля. Особенностью функции стало и то, что владелец машины может передавать доступ другим членам семьи.

Отмечается, что обновление включает исправление некоторых ошибок и совершенствование отдельных функций.

Ранее мы писали, что Apple перенесла продажи своего нового устройства IPhone. Они запланированы позже обычного.