Передвиборча кампанія в цій країні від самого початку супроводжується масовими протестами та арештами

А вже завтра відбудуться вибори президента у сусідній Білорусі. Сьогодні там день тиші. Передвиборча кампанія в цій країні від самого початку супроводжується масовими протестами та арештами.

Кількох найпопулярніших опозиційних політиків узагалі не допустили до перегонів, а декого навіть кинули за ґрати. Затримують і людей, які виходять на вулиці на підтримку опозиції. Особливо дратує владу пісня Віктора Цоя "Перемен".

Вона стала своєрідним гімном противників Лукашенка. Напередодні в центрі Мінська силовики почали хапати учасників акції, які увімкнули цю композицію. Це був мітинг солідарності - на ньому зібралися водії, велосипедисти та пішоходи.

Причому людей кидали в автозаки разом із велосипедами. Перед тим на 10 днів ув'язнили двох діджеїв, які поставили цю пісню на організованому владою святі.

А цієї ночі з Мінська депортували двох українських журналістів. Їх затримали на мітингу опозиційної кандидатки Світлани Тихановської. Нібито через відсутність акредитації на роботу в країні.