Мужчина стал миллионером через день после увольнения [ Редактировать ]
Житель Великобритании Дэвид Адамс выиграл в лотерею один миллион фунтов стерлингов (свыше 1,3 млн долларов) через сутки после увольнения. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что перед этим мужчине пришлось пережить ряд потрясений.
Год назад у его жены диагностировали рассеянный склероз, и ей пришлось бросить любимую работу, что стало серьезным ударом по семейному бюджету.
Четыре месяца назад от сердечного приступа умерла его невестка, через месяц - больной коронавирусом брат. Сам Адамс за сутки до своего выигрыша потерял работу столяра.
"Никогда, даже в самых смелых мечтах, мы не думали, что следующая вещь, которую подкинут на жизненном пути, будет один миллион фунтов стерлингов", - признался мужчина.
По словам его жены, Дэвид иногда играет в онлайн-лотерею, где использует две строки чисел, которые важны для пары.
"Дэвид вошел в нашу спальню и спросил, проснулась ли я, на что я сердито ответила: "Да". Но когда он включил свет, я увидела, что его трясет. Мое раздражение переросло в беспокойство и я спросила, что с ним. В ответ он сказал, что мы выиграли в лотерею. Я была зла, потому что подумала, что он имеет в виду десятку", - вспоминает женщина.
На полученный выигрыш Адамсы уже запланировали посетить Канаду, где живут их родственники, и купить автомобиль.
Ранее сообщалось, что американец выиграл в лотерею $22 млн и отдал половину другу.
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