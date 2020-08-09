"ЗА Майбутнє" способно вывести государство из беспорядка и глубокого кризиса - Москаленко [ Редактировать ]
На Открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии "ЗА Майбутнє" глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.
"Сейчас мы будем стараться победить на местах, а потом - я уверен - будут досрочные выборы в Верховную Раду, потому, что этот беспорядок надо прекращать", - заявил он.
Игорь Палица объяснил, что такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а коренным образом. "Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших работников", - очертил он цели партии.
В то же время председатель Киевской областной организации ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко убежден, что политическая сила готова вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса.
"Я знаю, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Ведь здесь собрались профессиональные и опытные люди. Люди, которых уважают. Которые не на словах, а действиями завоевали уважение к себе. К каждому из нас приходили разные партии и приглашали в свои ряды, но мы здесь. Здесь, ведь мы сами творим эту партию. и это главное. Пришло время идти и делать", - отметил Москаленко.
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