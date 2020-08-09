ОП-ЗЖ будет защищать права украинских граждан, выборы и демократию, несмотря на желание власти их отменить.

Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя решение Центральной избирательной комиссии отменить выборы в 10-ти объединенных территориальных громадах Донецкой и 8-ми ОТГ Луганской области.

"8 августа Центральная избирательная комиссия своим антиконституционным решением вычеркнула полмиллиона жителей Донбасса из списка избирателей", - сказал Юрий Бойко.

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Политик считает, что Зе-команда проводит антинародный курс, который ведет к сворачиванию демократии и узурпации власти в Украине.

"Решение ЦИК - это только элемент сценария по узурпации власти. До этого мы видели попытки сконцентрировать в руках президента полномочия по назначению руководителей всех силовых ведомств. Вопреки воле подавляющего большинства граждан и без референдума был открыт рынок земли. Вместо децентрализации произошло принудительное перекраивание районов и громад. И теперь, вместо народовластия - отказ от проведения выборов в Донбассе", - отметил Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что власть полностью переродилась.

"Вместо того, чтобы показать свою компетентность в борьбе с кризисом, она борется только с правами и свободами граждан. Сворачиваются социальные права и гарантии. Правительство отказывается выполнять решение КСУ и восстанавливать льготы. Ни одно обещание, данное людям президентом Зеленским, - не выполнено", - акцентировал Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной партии, назвал отмену выборов на территории Донецкой и Луганской областей - трусостью и бегством власти от ответственности за свой антинародный курс.

"Полностью обанкротившаяся власть так боится своего народа, что не хочет идти на выборы, чтобы не получить пощечину от людей за обман и предательство. Они боятся ответственности за все совершенное ими со страной и людьми. Вот и ищут любой предлог, чтобы отменить выборы. А начать решили с Донбасса. И это решение ЦИК - сигнал каждому украинскому избирателю. Один раз поддержав "слуг", вы рискуете лишиться своих гражданских прав навсегда", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" отметил, что партия сделает все от нее зависящее, чтобы постановление ЦИК не стало приговором украинской демократии.

"Сегодня жители востока страны самые бесправные. Мы будем обращаться в суд, мы поможем людям обратиться в ЕСПЧ. Все политические силы, отстаивающие демократию, должны объединиться, чтобы защитить права полумиллиона жителей Донецкой и Луганской областей. Иначе власть найдёт новый предлог, чтобы отменить местные, а затем и любые другие выборы в Украине", - резюмировал Юрий Бойко.