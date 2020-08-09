Партійний офіс "Опозиційної платформи - За життя"намагалися підірвати. Інцидент стався в ніч на 9 серпня. Невідомий предмет біля вхідних дверей столичного осередку виявила служба безпеки партії. Це була саморобна вибухівка.

Бомбу знешкодили у спеціальному контейнері вибухотехніки Нацполіції. В "Опозиційній платформі - За життя" дії невідомих мінерів кваліфікують як терористичний акт, який має політичні мотиви. Зазначили, напади на партійний офіс мають систематичний характер.