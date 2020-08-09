Офіс "Опозиційної платформи - За життя" намагалися підірвати [ Редактировать ]
Партійний офіс "Опозиційної платформи - За життя"намагалися підірвати. Інцидент стався в ніч на 9 серпня. Невідомий предмет біля вхідних дверей столичного осередку виявила служба безпеки партії. Це була саморобна вибухівка.
Бомбу знешкодили у спеціальному контейнері вибухотехніки Нацполіції. В "Опозиційній платформі - За життя" дії невідомих мінерів кваліфікують як терористичний акт, який має політичні мотиви. Зазначили, напади на партійний офіс мають систематичний характер.
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