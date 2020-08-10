Протести у Білорусі: спецпризначенці жорстоко розганяють опонентів чинного режиму [ Редактировать ]
Щонайменше одна людина загинула під час протестів у Білорусі. За інформацією місцевих ЗМІ, помер молодий чоловік, якого в Мінську переїхав автозак. Також повідомляють про чотирьох активістів, що перебувають у реанімації.
З різних куточків країни надходять відео з жорстоким розгоном опонентів чинного режиму. Люди впевнені у несправедливому підрахунку голосів на президентських виборах, вийшли на площі багатьох білоруських міст. Спецпризначенці застосували проти натовпу водомети, гумові кулі та світлошумові гранати. Затримали 120 протестувальників.
Напередодні у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно із заявою ЦВК, активність була рекордною. Результати мають оголосити до п'ятниці. За даними екзит-полів, проведених державною компанією, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув майже 80% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - у неї близько 7%. Однак опоненти Лукашенка такій соціології не вірять і заявляють про численні порушення під час кампанії.
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