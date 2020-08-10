Минулої доби на Донбасі не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Натомість помітили, що неподалік Трудівського ворог організував інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів. А це - порушення Мінських домовленостей. Наші захисники дотримуються режиму повного припинення вогню, проте готові будь-якої миті дати окупантам відсіч.

У меня такое ощущение, и у моих коллег и друзей, что вот сейчас, когда перемирие, они там окапываються так.

Луганщина. Передова в районі села Оріхове. Другий тиждень всеосяжного перемир'я минає. Утім, провокації з ворожого боку не припиняються. Армійці кажуть зловити кулю тут можна запросто. Бійці в укріпленнях. Спостерігають і доповідають про дії супротивника.

С ихней сторони несущественное движение по близлежащим дорогам, которые ведут к ихним ВОПам.

Про маневри, диспозицію і калібри, які є у ворога, нам розповідає ось цей солдат. Третій рік Олексій в окопах захищає Україну. І під час розмови зізнається до війни й уявити не міг себе у формі зі зброєю. Чоловік родом із Києва. Там мав респектабельний бізнес.

Да, столица Киев, ресторанний бизнес японских ресторанов. Суши, японская кухня.

Понад десять років Олексій займався цією справою. Створив цілу мережу суші-барів у Києві та області.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Весь ассортимент, который мы наблюдаем в японской кухне наша ресторанная сеть воспроизводила. Это "Инигири", это "Филадельфия", это различные супы и сеты, и так далее.

Олексій мав непогані доходи. Готував суші для найвибагливіших клієнтів.

Могла доходить до ста долларов. - За порцию? - Да, за порцию.

Та у 2015 через економічну кризу цей бізнес довелося згорнути.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Подрыв любого бизнеса, это мы говорим не только о суши, но и о другом бизнесе. В том числе и в столице, это курс доллара.

Незабаром Олексій попросився на фронт. Підписав контракт із військом. Тут він старший стрілець. За плечима - бої на Світлодарській дузі, гарячі точки на Луганщині.

В первых рядах. У меня дедушка офицер, у меня папа офицер, у меня двоюродный дедушка даже основатель музея Второй мировой войны.

Звільнятися з армії чоловік поки що не планує. Каже спочатку треба вигнати чужинців зі своєї землі. А вже потім, можливо, візьметься за відродження свого бізнесу.