Два в одному. У столиці В'єтнаму Ханої - запрацював незвичний заклад - кото-кафе і притулок для покинутих напризволяще тварин. Про історію кав'ярні та її пухнастих мешканців - Анна Філь.

Котокафе в середмісті Ханоя відчинило двері для відвідувачів кілька тижнів тому. А оселитися тут встигли вже п'ятнадцятеро пухнастиків. Цей заклад став для них домівкою і шансом на краще життя.

Нгуєн Тхан Бін, власник котокафе:

Деякі коти опинилися на вулиці, бо вибігли з дому й загубилися. Наприклад, якщо втікали від собак. Інших - полишили господарі, бо не схотіли, або ж не мали коштів, щоб лікувати тварин. Мої друзі приносять мені таких котів з різних куточків міста.

Власникові закладу - Нгуєн Тхан Біну - 24. Він вирішив допомагати котам, коли дізнався, як жорстоко до них ставляться в деяких регіонах В'єтнаму. Забобонні жителі сіл убивають цих тварин, щоб з їхньої шерсті та шкіри робити ліки. Навіть від коронавірусу. Натомість для Нгуєн Тхан Біна коти - незмінні супутники по життю й вірні друзі.

Нгуєн Тхан Бін, власник котокафе:

Відкриваючи цей заклад, я не прагнув заробити. Я хочу допомагати чотирилапим, які натерпілися лиха в житті. А опісля - знаходити їм нових господарів, які дбатимуть про своїх улюбленців.

Гостей цей заклад приваблює не лише смачною кавою.

Лі Хван Єн, відвідувачка котокафе:

Я приходжу сюди не просто погратися з котиками. Мені цікаво дізнаватися їхні історії. Добре, що тут є змога їх послухати.

Доан Нгок Куонг, відвідувач котокафе:

Я сподіваюся, в Ханої буде більше таких закладів. У нас велике місто, і знедолених тварин тут чимало. Хочеться, щоб вони теж мали шанс на краще життя.

Азія - батьківщина "котячих" кафе. Жителі японських, корейських і в'єтнамських мегаполісів просто в захваті від пухнастиків. І якщо свого домашнього улюбленця завести не можуть - тішаться, коли є нагода побавитися із чужими. А от притулок, лікарня та кав'ярня в одній будівлі тут рідкість. Та останнім часом місць, звідки можна прихистити котика, стає дедалі більше.