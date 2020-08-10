Во время акции протеста под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного Александра Кольченко. Кроме него, задержали еще одного участника акции.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Момент задержания Кольченко запечатлели на фото. Его поместили в авто полиции и увезли в участок.

На акции присутствовали около 30 человек, из которых двоих задержали. Потасовка с полицейскими, предположительно, произошла из-за того, что задержанные пытались бросить в посольство неизвестным предметом.

Демонстранты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и требовали от президента Александра Лукашенко уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что под посольством Беларуси в Киеве собираются люди.