Под посольством Беларуси в Киеве задержали экс-политзаключенного Кольченко [ Редактировать ]
Во время акции протеста под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного Александра Кольченко. Кроме него, задержали еще одного участника акции.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Момент задержания Кольченко запечатлели на фото. Его поместили в авто полиции и увезли в участок.
На акции присутствовали около 30 человек, из которых двоих задержали. Потасовка с полицейскими, предположительно, произошла из-за того, что задержанные пытались бросить в посольство неизвестным предметом.
Демонстранты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и требовали от президента Александра Лукашенко уйти в отставку.
Ранее сообщалось, что под посольством Беларуси в Киеве собираются люди.
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