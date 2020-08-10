Под посольством Беларуси в Киеве собираются люди [ Редактировать ]
В понедельник, 10 августа, в Украине, под посольством Беларуси в Киеве собираются люди. Об этом сообщает "Киев Сейчас".
Всего - несколько десятков человек. С собой у них плакаты с надписями "Жыве Беларусь", "Luka game over" и т.п. Собравшиеся таким образом выражают поддержку всеуму белорусскому народу.
Сообщается, что одного из участников акции заподозрили в подготовки провокаций. Его проверяют.
Тем временем, по официальным данным, во время вчерашних митингов никто не погиб. Пострадали 89 человек, более 3 тысячи - задержаны.
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