Во вторник, 11 августа, компания "Uniper", которая является партнером "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", заявила о росте вероятности заморозки строительства газопровода. Об этом говорится в отчете компании. пишет ТАСС.

По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает.

Отмечается, что проект работает над смягчением последствий приостановленных работ по укладке труб и над доведением проекта до завершения.

В случае, если проект в конечном итоге не будет завершен, "Uniper", возможно, придется списать кредит, предоставленный "Nord Stream 2", и потерять ожидаемый процентный доход.

Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".