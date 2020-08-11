"Северный поток-2": строительство намерены заморозить [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, компания "Uniper", которая является партнером "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", заявила о росте вероятности заморозки строительства газопровода. Об этом говорится в отчете компании. пишет ТАСС.
По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает.
Отмечается, что проект работает над смягчением последствий приостановленных работ по укладке труб и над доведением проекта до завершения.
В случае, если проект в конечном итоге не будет завершен, "Uniper", возможно, придется списать кредит, предоставленный "Nord Stream 2", и потерять ожидаемый процентный доход.
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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