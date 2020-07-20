20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было.

По данным полиции, сработало взрывное устройство.

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Павел Шеремет родился в Минске, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".



В декабре 2019 года полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах Владиславе и Инне Грищенко и Яне Дугарь.



Согласно последним данным, Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также обязанности Яны Дугарь на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дело об убийстве Павла Шеремета стороне защиты. Срок истекает 14 августа.