Більшість українців вважає жителів ОРДЛО і Криму жертвами. Такі результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. 55% опитаних українців вважають, що жителі окупованих територій є жертвами конфлікту і потребують всебічної підтримки з боку України.

А 53% опитаних заявили, що мають бути відновлені повноцінні зв'язки з населенням непідконтрольних територій, а також транспортне пасажирське сполучення.