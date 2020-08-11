Більшість українців вважає жителів ОРДЛО і Криму жертвами: результати соцопитування [ Редактировать ]
Більшість українців вважає жителів ОРДЛО і Криму жертвами. Такі результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. 55% опитаних українців вважають, що жителі окупованих територій є жертвами конфлікту і потребують всебічної підтримки з боку України.
А 53% опитаних заявили, що мають бути відновлені повноцінні зв'язки з населенням непідконтрольних територій, а також транспортне пасажирське сполучення.
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