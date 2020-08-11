Снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic (фото) [ Редактировать ]
Львовский фотограф Артур Абрамов победил в международном фотопроекте от National Geographic Treveller India на тему World Public Transport, имевший целью показать многообразие общественного транспорта в мире.
Об этом сообщает zaxid.net.
Первое место ему принес снимок с электрички Львов - Мукачево, который он сделал в 2018 году.
Фотограф описал атмосферу электрички как "уникальную, где пассажиры очень быстро привыкают друг к другу".
К слову, Артур Абрамов был единственным украинцем, который вошел в этот проект. Ранее его фото уже попадали в число лучших в других проектах NatGeo.
Ранее мы писали о том, что драка мышей в метро получила престижную награду.
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