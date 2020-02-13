Британец Сэм Роули был признан лучшим фотографом дикой природы за 2019 год по версии зрителей на конкурсе Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award благодаря снимку "Ссора на станции". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Чтобы дождаться хорошего кадра, Сэму Роули пришлось провести 5 ночей на разных станциях подземки. В итоге ему удалось запечатлеть, как двое мышей дерутся за крошку, которую обронил пассажир. Фотограф отметил, что драка длилась не больше доли секунды.

К слову, всего для пользовательского голосования было отобрано 25 снимков из 48 тысяч заявок фотографов из 100 стран.

Ранее сообщалось, что пилоты самолета устроили драку на борту во время вылета.