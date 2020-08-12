Минздрав изменил критерии определения зон карантина [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения приняли решение объединить некоторые показатели по коронавирусу в один. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.
"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее, по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности", - сказал Степанов.
Министр добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.
"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что количество заболевших коронавирусом в Украине значительно возросло.
по теме
МОЗ закликає українців виконувати "карантинні" рекомендації
Україна побила черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
Карантин в Украине продлили до осени
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства
Количество заболевших коронавирусом в Украине значительно возросло
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа
Власти Турции изменили правила въезда для иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса
Кабмин ужесточает контроль карантина
Контроль за соблюдением карантина в Украине усиливают