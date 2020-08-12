В Министерстве здравоохранения приняли решение объединить некоторые показатели по коронавирусу в один. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

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"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее, по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности", - сказал Степанов.

Министр добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.

"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что количество заболевших коронавирусом в Украине значительно возросло.