По состоянию на 9:00 12 августа, медики зафиксировали в Украине 84 548 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки выявили 1433 новых случая коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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В общем с начала эпидемии в стране умерли человек (+19). 45 686 человек выздоровели (+752).

36 892 человека болеют.

Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса начинается раньше срока.

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