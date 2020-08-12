Количество заболевших коронавирусом в Украине значительно возросло [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 12 августа, медики зафиксировали в Украине 84 548 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки выявили 1433 новых случая коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В общем с начала эпидемии в стране умерли человек (+19). 45 686 человек выздоровели (+752).
36 892 человека болеют.
Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса начинается раньше срока.
Также мы писали о том, какая маска лучше всего защищает от коронавируса.
по теме
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
Количество заболевших существенно снизилось
Коронавирус в Украине: зафиксирован крупнейший суточный прирост заболевших
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 33 человека
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд
В Украине зафиксировали наибольшее количество заболевших за все время карантина
Коронавирус в Украине: число заболевших превысило 70 тысяч
За последние сутки умерли от болезни 16 человек
Коронавирус в Киеве: назван район-лидер по количеству заболевших
В столице насчитывается уже 7 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19