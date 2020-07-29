В Европе начинается вторая волна пандемии - Джонсон [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о начале второй волны COVID-19 в Европе. Об этом сообщает ВВС.
"Давайте внесем абсолютную ясность в то, что происходит в Европе, среди наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах вы начинаете видеть признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон.
При этом политик выступил за продление в Великобритании 14-дневного карантина для приезжающих из Испании.
Отметим, вторая волна коронавируса может прийти в Украину уже ближайшей осенью.
"Вторая волна начнет развиваться с начала-середины ноября, когда придет к нам параллельно и сезонный грипп, и аденовирусная инфекция, и риновирусная инфекция - те болезни, которые каждый год сезонно молниеносно вспыхивают в Украине. Ежегодно даже при самом благополучном прогнозе по поводу ОРЗ ими болеют от 5 до 8 миллионов граждан. В этом году ожидается еще больше, потому что у нас ситуация осложнена коронавирусом", - рассказал эпидемиолог.
Ранее мы писали о том, что в США начались масштабные испытания вакцины от коронавируса.
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