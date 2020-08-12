І до ситуації на сході України. На фронті провокації з боку окупантів не припиняються - минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Мар'їнки російські найманці били із підствольного гранатомета, а зі стрілецької зброї - біля Широкиного. Втрат серед армійців немає. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривають. Репортаж з лінії фронту - Руслана Смєщука.

Порослі високими бур'янами, заміновані поля. На обрії іноді можна розгледіти прапори бойовиків. Це лінія фронту на Волноваському напрямку, під Маріуполем.

Позивний "Шкаф", військовослужбовець Збройних сил України:

Видно как копают, переодически вылазят. Так - появился, спрятался.

За умовами перемир'я, сторони не повинні облаштовувати чи укріплювати передові позиції. Проте бойовики облаштовують і взагалі поводяться тут дуже активно, хоча поки що не стріляють.

Позивний "Мисливець", військовослужбовець Збройних сил України:

- Видем движение, слышим технику. У них недавно произошла ротация. Много летают беспилотников, особенно ночью. Снимают, смотрят. Слышно одиночные выстрелы, но непонятно куда - в нашу сторону пока не стреляют.

До цього окупанти, окрім обстрілів, вдавалися до досить підступної тактики.

Позивний "Вчитель", військовослужбовець Збройних сил України:

Закидували нам російські міни пм 2, це дуже небезпечна міна. разльот осколків 7 м чітко по тропинкам, по ходам сполучення там де особовий склад переміщуеться. З гранатометов закидують і потім вони через 5 годин починаються взриватися. Останній раз 5 мін закинули.

Ну когда по тебе фигачат, немного неприятно. А так нормально.

На цих позиціях зустрічаємо Ярослава. Хлопцеві - двадцять, родом з Волновахи. Війна застала його ще підлітком. Тепер воює майже під рідним містом.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Сложно было...вродебы европейская страна, но такое началось. Не какая-то Африка, а европейская страна и тут вот такое.

У рідній Волновасі до рішення хлопця поставилися неоднозначно.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Некоторые негативно - хватает еще проросийских. А родственники нормально, близькие друзья тоже нормально. Ну фашистом не был.

Доки працюємо на позиціях, сюди привозять наказ і погони. Ось цей армієць стає сержантом.

Військові розповідають - перемир'я часто розслабляє й знижує пильність. Але наші бійці завжди напоготові.

Позивний "Вчитель", військовослужбовець Збройних сил України: