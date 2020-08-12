Протесты в Беларуси: Кулеба озвучил позицию МИД [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что осуждает насилие во время протестов в Беларуси и призывает к освобождению задержанных. Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".
Министр также призвал к диалогу между властями страны и обществом.
Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки
Кулеба пожелал соседям найти "общественный баланс", который обеспечит суверенность и независимость страны.
При этом оценки результатам президентских выборов в Беларуси МИД пока не дает.
Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов.
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