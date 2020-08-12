Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что осуждает насилие во время протестов в Беларуси и призывает к освобождению задержанных. Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

Министр также призвал к диалогу между властями страны и обществом.

Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки

Кулеба пожелал соседям найти "общественный баланс", который обеспечит суверенность и независимость страны.

При этом оценки результатам президентских выборов в Беларуси МИД пока не дает.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов.