В Беларуси Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси, подала жалобу в Центризбирком. Об этом сообщили в ЦИК страны, пишет ТАСС.

Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы.

Она требует признать недействительными результаты выборов.

Тихановская также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.