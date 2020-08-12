Україна виявилася не готовою до спалаху коронавірусу, адже більша частина коштів із фонду боротьби з COVID-19 - не дійшла до лікарів. У цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. За його словами, гроші зі спецфонду уряд витрачав на власні піар-кампанії, а не фінансував лікарні.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Эта проблема мировая, не только нашей страны, у нас особенно она была обострена, потому что медицина была не готова к эпидемии из-за так называемой реформы бывшей министершы Супрун. Она практически разваливала медицину и не дай бог бы она еще там пару месяцев была на работе, то мы бы имели более страшные последствия.

А почему мы оказались не готовы сейчас - да потому что их 64 миллиардов, которые выделили на медицину и борьбу с коронавирусом, львиная доля на борьбу не попала.

Дороги строили, еще имиджевые вещи делали, по мнению власти нужные им. А денег на врачей не хватило. И главное, за что мы критикуем сегодня правительство и требуем его отставки - потому что они перепутали приоритеты, надо бороться с вызовами, а они занимались пиар-кампаниями и какими-то имиджевыми вещами, вот этого чего мы в общем-то потеряли.