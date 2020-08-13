Водопады в Австралии начали течь снизу вверх (видео) [ Редактировать ]
В Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, два водопада начали течь в обратном направлении - снизу вверх.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что водные потоки в городе Бундина, находящиеся на обрыве рядом с Тасмановым морем, обернулись вспять - и это не обман зрения и не иллюзия, а редкое природное явление, называющееся "перевернутые водопады".
Все дело в потоках воздуха большой силы, которые в начале августа достигали в этой области скорости до 70 километров в час и дули по направлению к утесу. Они подхватывали потоки воды с водопадов и вынуждали их "течь" в обратную сторону.
Ранее мы писали о том, что водопад из-за шторма "улетел" в небо.
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