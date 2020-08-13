Хозяйственный суд Запорожской области имеет законные основания для ликвидации крупнейшего производителя авиадвигателей - "Мотор Сичи".

Об этом, ссылаясь на материалы реестра судебных решений, сообщает Delo.ua, отмечая: иск о ликвидации предприятия подал один из его акционеров в связи с тем, что наложенные в 2017, 2018 и 2020 годах по инициативе СБУ аресты на акции "Мотор Сичи" запрещают проводить общие собрания акционеров предприятия, а, следовательно, и выплачивать акционерам дивиденды.

Исходя из ст. 32 ЗУ "Об акционерных обществах", акционерное общество обязано каждый год проводить общие собрания акционеров, а санкцией за нарушение этого требования свыше двух лет подряд в соответствии с аб. 5 п. 31-1 ст. 8 ЗУ "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" как раз и является подача иска о ликвидации предприятия.

При этом отмечается: в отличие от периода 1995-2016 годов, общие собрания акционеров "Мотор Сичи" не проводились с 2018 года, ввиду чего выплата дивидендов не осуществлялась.

Кроме того, в материале подчеркивается, что с момента вмешательства СБУ в 2017 году в хозяйственную деятельность "Мотор Сичи" наблюдается наглядное падение его основных финансовых показателей.

"Чистый финансовый результат предприятия уменьшился с около 2,8 млрд грн в 2017 году до примерно 0,6 млрд грн в 2020-м. Также уже 7 760 человек потеряли рабочие места", - акцентирует издание.

Впрочем, ликвидации "Мотор Сичи" еще можно избежать если Шевченковский райсуд Киева отменит арест акций предприятия.

Заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство об отмене ареста, назначено на 14 августа на 12:00.