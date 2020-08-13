Біля Красногорівки ворог за допомогою гранатомета заклав протипіхотну міну [ Редактировать ]
На Донбасі нові провокації російських окупантів. Біля Мар'їнки та Південного лунали черги зі стрілецької зброї, а неподалік Залізного противник двічі вдарив зі станкового гранатомету.
В районі Красногорівки ворог за допомогою ручного гранатомета заклав протипіхотну міну. Наші військові вогню у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Армійці кажуть: окупанти хай і не ведуть прицільних обстрілів, але потроху облаштовують свої позиції.
Позивний "Шкаф", військовослужбовець Збройних сил України:
Видно как копают, переодически вылазят. Так - появился, спрятался.
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