Угорщина ухвалила найбільшу в історії військову угоду зі США. Про це повідомляє "Дойче Велле". Будапешт хоче модернізувати власну систему протиповітряної оборони.

Для цього угорці вирішили придбати американські керовані ракети середньої дальності - загальною вартістю у 850 мільйонів євро.

Такі ракети призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. Нагадаю, Угорщина серед тих країн НАТО, які погодилися з вимогою американського президента Дональда Трампа підвищити витрати на озброєння.