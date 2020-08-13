Угорщина закупить у США ракети середньої дальності [ Редактировать ]
Угорщина ухвалила найбільшу в історії військову угоду зі США. Про це повідомляє "Дойче Велле". Будапешт хоче модернізувати власну систему протиповітряної оборони.
Для цього угорці вирішили придбати американські керовані ракети середньої дальності - загальною вартістю у 850 мільйонів євро.
Такі ракети призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. Нагадаю, Угорщина серед тих країн НАТО, які погодилися з вимогою американського президента Дональда Трампа підвищити витрати на озброєння.
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