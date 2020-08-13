Правительство США предложило изменить технические характеристики душевых насадок, чтобы увеличить поток воды во время мытья. Это произошло после того, как месяц назад президент Дональд Трамп пожаловался на проблемы с мытьем волос, пишет BBC.

"Итак, насадка для душа - вы принимаете душ, вода не выходит. Вы хотите вымыть руки, а вода не идет. Что делать? Просто стоять там дольше или принимать душ дольше? А мои волосы - я не знаю, как у вас, а у меня они должны быть идеальными. Идеальными", - сказал Дональд Трамп.

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Согласно закону 1992 года, насадки для душа в США не могут давать более 2,5 галлона (9,5 л) воды в минуту. Администрация Трампа хочет, чтобы этот лимит применяли к каждой отдельной форсунке в устройстве, а не ко всей насадке.

Экологи и общества потребителей уже заявили, что это расточительно и не имеет смысла.

Эндрю де Ласки, исполнительный директор проекта по повышению осведомленности о стандартах бытовой техники, назвал это предложение "глупостью".

С четырьмя, пятью или более форсунками из насадки для душа может выходить 10-15 галлонов воды в минуту. Такой поток просто вымоет вас с ванной", - сказал он агентству Associated Press.

"Если президенту нужна помощь в поиске хорошего душа, мы можем порекомендовать ему несколько отличных потребительских вебсайтов, которые помогут вам найти качественную насадку для душа, которая обеспечит плотное замачивание и хороший душ", - добавил он.

Дэвид Фридман из Союза потребителей США сказал, что насадки для душа в США "имеют высокий уровень удовлетворенности потребителей" и экономят при этом деньги людей.

По сообщению агентства Reuters, если Министерство энергетики даст ход этому предложению, она может вызвать судебные иски.

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