Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Документ отводит для американских компаний ровно 45 дней на прекращение любых сделок с компанией-владельцем ByteDance.

Об этом сообщает BBC News.

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Согласно документу, запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического) лица с ByteDance в юрисдикции США".

Трамп убежден, что распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая, продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил Microsoft купить TikTok при одном условии.

Также мы писали о том, что Facebook впервые удалил публикацию Трампа.