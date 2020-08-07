Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Документ отводит для американских компаний ровно 45 дней на прекращение любых сделок с компанией-владельцем ByteDance.
Об этом сообщает BBC News.
Согласно документу, запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического) лица с ByteDance в юрисдикции США".
Трамп убежден, что распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая, продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.
Ранее сообщалось, что Трамп разрешил Microsoft купить TikTok при одном условии.
Также мы писали о том, что Facebook впервые удалил публикацию Трампа.
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