США долають коронавірус: Дональд Трамп заспокоює американців [ Редактировать ]
Сполучені Штати замовили 100 мільйонів вакцин проти коронавірусу. Президент Трамп каже, що ліки можуть бути готові вже до кінця року, і заявляє, що епідемія іде на спад. Чи справді це так і що кажуть лікарі? Докладніше в сюжеті.
Коли буде вакцина - питання, яке лунає чи не на кожному брифінгу в Білому домі. Журналісти в масках, сидячи через два крісла одне від одного - промовиста ілюстрація того, що навіть у резиденції Трампа, який виступає проти карантину, на реалії зважають. Проте президент запевняє - сироватку вже замовили.
Дональд Трамп, президент США:
Ми уклали угоду з компанією "Модерна" щодо постачання ста мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Вони належатимуть федеральній владі. Тобто будуть наші. Ми також підтримуємо фірми "Джонсон і Джонсон", "Санофі" і "Джіес Екс" у їхній розробці сироватки - тому все гаразд.
Пік епідемії вже минув, переконаний очільник Білого дому. Каже, Америка поступово долає недугу.
Дональд Трамп, президент США:
Від кінця липня у США середня кількість нових випадків зараження за тиждень знизилася на 20 відсотків. Тоді як у світі, навпаки, ситуація загострюється - у Німеччині за тиждень показники захворюваності зросли на 62 відсотки, у Франції - на 82, в Іспанії на 113, і на третину - у Великій Британії. А в нас, навпаки, дані знижуються.
Проте поки що у США все одно найбільше інфікованих COVID-19 - майже п'ять з половиною мільйонів. Лише за минулу добу в країні зафіксували 54 тисячі нових випадків зараження. Осередком епідемії й досі лишається Нью-Йорк. Спалахи хвороби дедалі частіше фіксують у різних регіонах.
У Массачусетсі за тиждень кількість хворих зросла утричі. Щоб стримати поширення вірусу, лікарі проводять ПЛР-тести просто на пляжах.
Ерік Донсон, старший лікар бригади швидкої допомоги:
Звісно, що більше тестів, то гірша статистика. Але річ у співвідношенні. Якщо раніше це було два відсотки населення, то тепер подекуди до шести. Саме тому цей регіон у центрі уваги, і ми намагаємося зробити тести якомога більшій кількості людей.
Багато з тих, хто вже перехворів, теж робить тест, щоб потім здати свою кров з антитілами.
Вейн Роуз, житель Рівера, Массачусетс:
Я перехворів на COVID-19 у березні, і після цього вже двічі здавав тест - щоб отримати негативний результат і потім здавати плазму для Червоного Хреста.
Розробка ліків тут, як і в усьому світі, поступово перетворюється на перегони, у яких дедалі більше політики. Не виключають, що слідом за Росією США теж незабаром можуть повідомити про власне відкриття. Ще раніше Трамп обіцяв - вакцина буде до третього листопада, дня виборів президента.
Однак лікарі обережні щодо таких заяв. У Штатах кількість жертв COVID-19 вже перевищила 160 тисяч. І наразі прогнози невтішні - до кінця року це число може зрости удвічі.
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