І знову історія, яка не може не зачепити. Так сталося, що доля дев'ятирічної Вікторії Клундук зараз залежить від небайдужих людей. У дівчинки - рецидив гострого лімфо-бластного лейкозу. Єдиний вихід - трансплантація кісткового мозку, на яку в батьків грошей немає.

Вокал, хореографія та малювання - улюблені заняття Віки. У свої дев'ять вона активно користується соцмережами і демонструє там свої здібності.

Два роки тому в цієї жвавої дівчинки виявили рак. Блоки хіміотерапії та опромінення в столичному ОХМАТДИТі допомогли досягти ремісії. Віка повернулася з лікарні додому. Але не надовго.

Олена, мама Вікторії:

Все было хорошо, прогнозы были хорошие докторов, не ожидали мы конечно, что так быстро придет рецидив, мы вообще его не ждали, мы не думали, что болезнь вернется, но так получилось, что через 6 месяцев почувствовала себя Викуся плохо.

І знову до лікарні. Та цього разу лише хімії та опромінення виявилося замало.

Наталія Кубаля, завідувачка відділу хіміотерапії онкогематологічних захворювань:

Единственным радикальным методом лечения рецидива именно Т-клеточной лимфобластной лейкемии, такого, какой у Виктории развернулся - это ранние сроки, это участие костного мозга, это конечно трансплантация костного мозга при ряде условий. Обзяательным условием является тот факт, что пациент должен войти в ремиссию. К нашему большому счастью, это бывает не всегда, когда у ребенка рецидив - Виктория после двух блоком мегадозовой химиотерапии находится в ремиссии своего основного заболевания.

Родина Віки знайшла клініку в Іспанії, яка погодилася відшукати неродинного донора і провести трансплантацію.

Олена, мама Вікторії:

Счет клиника выставила 152 тысячи евро. Это конечно неподьемная сумма, мы бы сами ну точно не справились бы.

Напередодні родина Віки отримала добру звістку - пошук донора і трансплантацію проведуть за рахунок МОЗу. А от решта витрат - на родині, яку забезпечує лише батько, боєць АТО. Перебування в Іспанії - довгострокове, а це тисячі євро щомісяця.

Олена, мама Вікторії:

Мы знаем, что уже начали поиск донора там клиника Испании. Дай бог, что все найдут, потому что у нас максимум 2-2,5 месяца есть в запасе, потому что у нас еще один протокол лечения.

Мама дівчинки сподівається, що за цей час завдяки небайдужим родині вдасться зібрати достатньо коштів, щоб їхня донечка повернулася до України здоровою.

Для Віки зараз важлива кожна гривня. Тож просимо допомогти дівчинці всіх, хто має можливість. Необхідні реквізити - ви бачите на екрані. Також шукайте їх на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Картка УкрСибБанку: 5169 3048 1593 8099

Клундук Володимир (тато)

Телефон: 050 472 92 92

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Мошкова Олена (мама)

Телефон: 050 567 37 66