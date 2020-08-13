Кабмін передасть майже 200 об'єктів державної власності у Фонд держмайна. Фактично - для продажу.

Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. У такий спосіб влада розраховує поповнити державну скарбницю та надати поштовху економіці через інвестиції. Втім, у "Партії простих людей" вважають, що такі дії уряду, навпаки, призведуть до руйнації промисловості. Лідер політсили Сергій Каплін упевнений, що держава має самостійно дбати про економіку, а не продавати у приватні руки підприємства.

Cергій Каплін, лідер партії "простих людей":