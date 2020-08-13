Приватизація об'єктів державної власності: Сергій Каплін розкритикував дії влади [ Редактировать ]
Кабмін передасть майже 200 об'єктів державної власності у Фонд держмайна. Фактично - для продажу.
Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. У такий спосіб влада розраховує поповнити державну скарбницю та надати поштовху економіці через інвестиції. Втім, у "Партії простих людей" вважають, що такі дії уряду, навпаки, призведуть до руйнації промисловості. Лідер політсили Сергій Каплін упевнений, що держава має самостійно дбати про економіку, а не продавати у приватні руки підприємства.
Cергій Каплін, лідер партії "простих людей":
Ми вимагаємо припинити цей, просто тотальний для України псевдорозпродаж, цю псевдоприватизацію, яка називається простим звичайним словом мародерство. Коли влада мародерить під час пандемії і війни і намагається просто заробити на корупційних схемах при приватизації. Ми повинні посилювати держсектор, ми повинні формувати вертикально інтегровані компанії, створювати нові економічні місця, добиватися синергії, конкурентоспроможності.
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