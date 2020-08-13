І знову антирекорд. Хворих на СOVID-19 в Україні побільшало майже на 1600 за останню добу. Понад триста пацієнтів госпіталізовані.

Загалом на коронавірус в країні хворіють майже 38 тисяч людей. Більш як 46 тисяч вилікувались, майже дві тисячі пацієнтів померли. П'ять із половиною тисяч інфікованих перебувають у лікарнях. Найбільшу кількість випадків за добу зафіксували в Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: